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Trans birey kadınlar tuvaletini kullanamadı

Japonya’da bir mahkeme, iş yerindeki kadınlar tuvaletini kullanması yasaklanan trans bireye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 16:58..
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Japonya'da ilk kez, iş ortamında trans bireylere yönelik ayrımcılık bakımından bir dava görüldü.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nda çalışırken cinsiyet değiştirerek kadın olan trans birey, ameliyattan sonra kadınlar tuvaletini kullanmasına izin verilmediği için 2015 yılında Tokyo’da mahkemeye başvurdu.

Davacı 16.5 milyon yen (yaklaşık 880 bin TL) tazminat talep etti.

HAKİMDEN HÜKÜMETE: MEŞRULUKTAN YOKSUN

Hükümet, yetkilinin tuvalet kullanımını ‘sınırlandırdıklarını’ ve kadın çalışanlara zarar verebileceği endişesi taşındığını savunurken, hakim Takeshi Ebara, hükümetin bu kararının ‘meşruluktan yoksun’ olduğunu dile getirerek, 1.3 milyon yen (yaklaşık 70 bin TL) tazminat ödemesine karar verdi.

YÖNETİCİ "YENİDEN ERKEK OL" DEDİ

Hakim ayrıca, trans bireye ‘yeniden erkek olması gerektiğini’ söyleyen yöneticinin bu ifadelerini de ‘hukukun izin verdiği sınırları aşmak’ olarak değerlendirdi. Mahkeme sözcü ise “Mahkeme ayrıca, diğer kadınları trans birey olduğuna dair bilgilendirme gerekliliği olmadan söz konusu görevlinin tuvaleti özgürce kullanmasına izin verilmesi gerektiğine hükmetti.” açıklamasında bulundu.

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