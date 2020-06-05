Beşiktaş'tan, Leroy Fer atağı

Beşiktaş, Feyenoord ile sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusu Leroy Fer'le görüşüyor. Yönetim, sık sık sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcuyu Hollanda'da sağlık kontrolünden geçirecek.

Atiba'nın 37 yaşında olması, Elneny'nin ise maaş konusunda kriz yaratması sonucu orta saha arayışı içine giren Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlıların, Feyenoord'da oynayan Hollandalı futbolcu Leroy Fer'le görüştüğü öğrenildi.

SAĞLIK TESTİ TEMİZ ÇIKARSA SÖZLEŞME İMZALANACAK

Uzun yıllar Premier Lig'de top koşturduktan sonra ülkesine geri dönen 30 yaşındaki oyuncuyla temas kuran Kartal, 2017 ve 2018 yıllarında sakatlıklarla boğuşan tecrübeli futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirme kararı aldı.

Fer'in sağlık testi temiz çıkarsa, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

5 GOL 2 ASİST

Hollanda Milli Takımı'nda 11 kez forma giyen Fer, bu sezon Feyenoord'da çıktığı 34 maçta ise 5 gol atıp 2 de asist yaptı.

HOLLANDA BASINI: FER, BEŞİKTAŞ'I SEÇTİ

Öte yandan Hollanda basınına göre bu transfer bitti.

Rtlnieuws.nl adlı haber sitesi “Fer, bedelsiz olarak Türkiye’ye transfer olmak istiyor” başlığı ile bir haber duyurdu. Gazete, "Fer’in Rotterdam’daki kariyeri bir sezon sürecek gibi duruyor. Orta saha oyuncusu, Feyenoord’dan ayrılmayı düşündüğünü ve Beşiktaş’a gitmek istediğini bildirdi." dedi.

Haberde Beşiktaş’ın 3 yıllık anlaşma önerdiği Fer’in, Feyenoord’daki ücretinin 3 katını kazanacağı da belirtildi.