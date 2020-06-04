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- Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk'ü istiyor
Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk'ü istiyor
- Haber Merkezi
- 04.06.2020 - 12:54
2018'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinden itibaren taraftarının beklediği başarıyı gösteremeyen Fenerbahçe, yeni sezona iddialı başlamak istiyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için kadro yapılanmasına devam ediyor. Kanarya, son olarak Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ü listesine aldı.
ALPER POTUK ÖNERİLDİ
İzmir ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, oyuncu için Göz-Göz'e Alper Potuk'u önerdi.
Daha önce birçok takımın ilgilendiği bilinen Potuk, Anadolu kulüplerinde oynamak istemediği için sarı-lacivertlilerden ayrılmayı kabul etmemişti. 29 yaşındaki futbolcunun, İzmir ekibinde forma giymeyi kabul etmesi halinde ise takas gerçekleşecek.
49 MAÇTA 6 GOL
2018'den bu yana İzmir ekibinde forma giyen Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılı formayla 49 maçta görev aldı. Öztürk, bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandırdı.