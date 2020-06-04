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    Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk'ü istiyor

    Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk'ü istiyor

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmak için İzmir ekibine, Alper Potuk'u önerdiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2020 - 12:54
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    Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk'ü istiyor

    2018'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinden itibaren taraftarının beklediği başarıyı gösteremeyen Fenerbahçe, yeni sezona iddialı başlamak istiyor.

    Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için kadro yapılanmasına devam ediyor. Kanarya, son olarak Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ü listesine aldı.

     ALPER POTUK ÖNERİLDİ

    İzmir ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, oyuncu için Göz-Göz'e Alper Potuk'u önerdi.

    Daha önce birçok takımın ilgilendiği bilinen Potuk, Anadolu kulüplerinde oynamak istemediği için sarı-lacivertlilerden ayrılmayı kabul etmemişti. 29 yaşındaki futbolcunun, İzmir ekibinde forma giymeyi kabul etmesi halinde ise takas gerçekleşecek. 

    49 MAÇTA 6 GOL

    2018'den bu yana İzmir ekibinde forma giyen Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılı formayla 49 maçta görev aldı. Öztürk, bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandırdı.

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