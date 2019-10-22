Travmadan kurtulmak için gittiği kursta istismara uğradı

Ankara'da, 17 yaşındaki M.Ş.’nin yaşadığı cinsel istismar olaylarının ilki, 2 yıl önce meydana geldi.

İŞ YERİNİN DEPOSUNDA İSTİSMARA UĞRADI

M.Ş., annesinden ayrı olan babasının yanına gitmek için akşam saatlerinde dolmuşa bindi. Araçta kendisine bir miktar borcu olan B.Y. (19) ile karşılaştı. İddiaya göre, B.Y., borcunu ödeme vaadiyle M.Y.’yi iş yerine götürdü. İş yerinde olan İ.D. (38) ise arkadaşı S.A. (30) ve B.Y.'nin yardımıyla, zorla araca bindirdiği M.Ş.'yi başka bir iş yerinin deposuna götürdü. M.Ş.’ye S.A., cinsel istismarda bulundu.

O TACİZİN YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kızın durumu anlattığı anne N.D., şikayetçi oldu. Gözaltına 3 şüpheliden, kızı zorla alıkoyan İ.D. tutuklanırken, B.Y. ve S.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 şüpheli hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Yargılama sürerken, tutuklu sanık İ.D. de tahliye edildi.

2'NCİ KEZ CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Anne N.D., cinsel istismara uğrayan kızı M.Ş.'yi yaşadığı olayın etkisinden kurtulup, sosyal hayata dönmesi için geçen yıl saz kursuna yazdırdı. Fakat kursun ikinci gününde M.Ş., annesine, saz öğretmeni E.M.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğu söyledi. Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan E.M. hakkında da 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'cinsel taciz' suçlarından dava açıldı. Suçlamayı reddeden tutuksuz sanık E.M.’nin yargılanması Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

"SAZ ÖĞRETMENİ KIZIMI İSTİSMAR ETMEK İSTEDİ"

Anne N.D., kızını, sosyal hayata dönmesi için saz kursuna yazdırdığını anlatarak, "Kursun ikinci gününde saz öğretmeni E.M. çocuğumu istismar etmek istedi, kızımla zorla birlikte olmaya çalıştı. Kızım eve ağlayarak, geldi ve çok korktuğunu söyledi. Bu süreçte de Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde davamız açıldı. İlk duruşma görüldü. İkinci duruşma ocak ayına ertelendi. Ben kızımı oraya rehabilite olsun, ilk olayın etkisini üzerinden daha çabuk atsın, kafasını dağıtsın diye gönderdim. Ancak orada da benzer bir olayla karşılaştık" diye konuştu.





