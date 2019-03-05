Travmalarımızdan kişiliğimize: Bir Bedenin Gerçeği

Bu kitap, “Guardian Yılın En İyi Kitabı”, “Lambda Edebiyat Ödülü” ve “Chautauqua Ödülü” kazananı. Birçok ünlü yazarın da övgüsünü almış. Sarsıcı, gerçek bir hikaye anlatan Lesnevich, yüzleşmemiz gereken travmaları işliyor. Korkunç bir suç, gizemli aile sırları, bedenlere saklanan gerçekler… Alkolik ebeveynler, avukatlar, katiller… Affetmenin gücü…

(Alexandria Marzano Lesnevich)

BİR BEDENİN GERÇEĞİ

Jeremy Guillory, 1992’de kaybolan bir çocuktur. Ricky Langley, gözlüklü, zayıf, saçları dağınık komşularıdır. Jeremy’nin annesi, komşularına oğlunu görüp görmediğini sorar. Ricky, görmediğini söyler; yalan söylüyordur. Çünkü Jeremy, Ricky’nin evinde bir dolabın içinde, ağzında kirli bir çorap tıkılmış, battaniyelere sarılmış haldedir. Katili Ricky ise, ormanda Jeremy’i arayan gönüllülere katılmıştır…

Alexandria Marzano-Lesnevich, idam karşıtı olsa da, Ricky’nin suçunu araştırmaya başladığında dünyası alt üst olur. Çünkü hukuk, aslında düşünülenden çok daha fazla kişisel konularımıza hizmet etmektedir. 10 yıl gibi bir sürede yazılan bu kitap, bir suçun sırlarını açığa çıkarırken, bir yandan da travmalarımızdan yola çıkarak kişisel tarihimizi nasıl yazdığımızı bize gösteriyor…

Bir Bedenin Gücü

Alexandria Marzano Lesnevich

İthaki Yay.

S.: 400

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Damla Karakuş

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