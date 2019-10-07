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Tren bileti ve posta ücretlerine yüzde 20 zam

Köprü ve otoyollara, hızlı trene ve posta ücretlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam geldi.

Haber Merkezi | 07.10.2019 - 08:54..
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ilk olarak karayollarına, bugünden itibaren geçerli olmak üzere köprü ve otoyollara yüzde 20 zam yapıldığını duyurdu.

HIZLI TRENE ZAM

Daha sonra TCDD Taşımacılık da yüksek hızlı ve “konvansyonel” olarak adlandırılan geleneksel tren blet fyatlarını, yüzde 20 artırdı.

Buna göre Ankara-İstanbul (Pendik’e kadar) hızlı tren bilet fiyatı (normal) 71 TL’den 85.50 TL’ye çıktı.

Ankara-İstanbul (Halkalı ya da Bakırköy) de 96 TL’ye yükseldi. Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya hızlı tren bilet fiyatları da 31 TL’den 37.50 TL’ye yükseldi. İndirimli bilet (yüzde 15) fiyatı Ankara-Eskişehir 26.50 TL’den 32 TL’ye çıktı.

Tren bileti ve posta ücretlerine yüzde 20 zam

POSTA ÜCRETLERİNE DE ZAM GELDİ

PTT, gönder ücretlerine yüzde 20 zam yaptı. Normal ve diğer gönderi bedelleri, bugünden itibaren yüzde 20 arttı.

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