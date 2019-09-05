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Tren camından sarkıp telefon çalan hırsızlar kamerada

Arjantin’de 3 hırsız, metro istasyonunda trenin hareket ettiği anda açık camlardan içeri kollarını sokarak vatandaşların telefonların çaldı.

DHA | 05.09.2019 - 15:24..
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Arjantin'in başkenti Buenos Aires’in San Juan metro istasyonunda kayda alınan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay şöyle gelişti:

3 hırsız...

TREN CAMINDAN HIRSIZLIK

İstasyondan trenin hareket etmesi için beklemeye başladı. Tren hareket edince kapılara doğru yönelen hırsızlar, yön değiştirerek kollarını trenin açık camından içeriye soktu.

Tren camından içeri sarkıp telefonları çaldılar İZLE

TEK HAMLE İLE ÇALDILAR

Tek hamle o sırada trende bulunan kişilerin telefonunu çalan hırsızlar, hiçbir şey olmamış gibi istasyonda yürüdü.

POLİS DE HIZLI ÇIKTI

Durumun haber verilmesi sonrası istasyonda görevli polisler, eşkâlleri belirlenen hırsızların metrodan ayrılmasına fırsat vermeden bölgeye intikal etti. Çok sayıda polis, 3 hırsızın etrafını kuşatarak onları gözaltına aldı.

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