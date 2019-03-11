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Tren rayı hırsızları suçüstü yakalandı

Malatya’da tren rayı ve bakır kablo ve hırsızlığı yaptıkları belirlenen şüpheliler, suçüstü yakalandı.

İHA | 11.03.2019 - 17:28..
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Olay, Doğanşehir ilçesi Örencik Mahallesi'nde yaşandı. TCDD’ ye ait tren raylarının bulunduğu bölgede hırsızlık olayının meydana geldiği bilgisi alan jandarma ekipleri, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Ü.K. ve C.A. isimli şahısları 02 AU 134 plakalı aracın içinde suçüstü yakaladı.Tren rayı hırsızları suçüstü yakalandı

HIRSIZLARA SUÇÜSTÜ

Araç içerisinde yapılan kontrolde; 15 metre uzunluğunda 22 kilo içi bakır tellerden oluşan kablo ile bu kablonun dışında bulunan koruma görevi sağlayan boyları 30 ile 1.20 santimetre arasında değişen 116 parça 74 kilo alüminyum içi boş boru, yine tren raylarına ait 33 kilo ağırlığında 5 parça demir hurda malzemesi ve hırsızlık olayında kullanıldığı tespit edilen 2 adet balyoz, 1 adet demir kesme makası, 1 adet kazma, 1 adet demir kesmeye yarayan el testeresi ele geçirildi.
Meydana gelen hırsızlık olayına karışan ve gözaltına alınan iki şüpheli şahıs, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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