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Tren yoluna 4 çuval esrar atıldı

Van’ın Tuşba ilçesinden geçen tren yoluna 4 çuval içerisinde 109 kilo 110 gram toz esrar bırakıldı. Narkotik ekipleri esrara el koyarken, şüphelilerin aranmaya başladığı belirtildi.

İHA | 19.03.2019 - 10:06..
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4 çuval içerisinde bulunan 109 kilo 110 gram toz esrarVan’ın Tuşba ilçesindeki tren yoluna atıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tebriz-Van uluslararası demiryolunun Tuşba ilçesi Gölyazı Mahallesi mevkiinden geçen tren rayları çevresinde arama yapıldığı belirtildi.

Tren yoluna 4 çuval esrar atıldı

Tren yoluna 4 çuval esrar atıldı ViDEO

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Aramada, 4 adet çuval içerisinde 83 paket halinde toplam 109 kilo 110 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli ya da şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Tren yoluna 4 çuval esrar atıldı

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