4 çuval içerisinde bulunan 109 kilo 110 gram toz esrar, Van’ın Tuşba ilçesindeki tren yoluna atıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tebriz-Van uluslararası demiryolunun Tuşba ilçesi Gölyazı Mahallesi mevkiinden geçen tren rayları çevresinde arama yapıldığı belirtildi.
Tren yoluna 4 çuval esrar atıldı ViDEO
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Aramada, 4 adet çuval içerisinde 83 paket halinde toplam 109 kilo 110 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli ya da şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.