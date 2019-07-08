Trende kadını taciz eden sapık tutuklandı

Mersin'de metonol zehirlenmesi şüphesiyle 12 gündür Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 20 bin 918 konut, 2019 yılının ilk 6 ayında teslim edildi.

Düzenlenen operasyonlarla Çukurca ilçesinde 3 terörist etkisiz hale getirilirken, Irak'ta da 4 PKK'lı ex oldu.

Tuzla’da bir kavga ihbarını değerlendiren polis ekipleri olay yerinde bir kişiyi gözaltına almaya çalışınca, vatandaşlarla arbede yaşandı. Arbedenin büyümesi üzerine polis ekipleri, havaya ateş açtı.

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Yılın ilk 6 ayında Ford ve Renault satın alındı

Türkiye'de 2019 yılının ocak-haziran döneminde en fazla satılan otomobil markası Renault olurken, en çok satılan hafif ticari araç markasının da Ford olduğu tespit edildi.