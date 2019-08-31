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Trenin sürüklediği adamı görevli kurtardı

Hindistan’da hareket halindeki tren ile platform arasına ayağı sıkışan ve sürüklenen adamı istasyonun güvenlik görevlisi kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

DHA | 31.08.2019 - 09:55..
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Hindistan’ın Telangana eyaletindeki Haydarabad kentinde yer alan bir tren istasyonunda, hareket halindeki trene binmeye çalışan bir adamın ayağı, tren ile platform arasına sıkıştı.

Ayağını kurtaramayan adam, ilerleyen trenle beraber sürüklenmeye başladı.

HAFİF YARALI KURTULDU

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir güvenlik görevlisinin, trenle sürüklenen adamı tuttuğu ve bir süre onunla beraber koştuktan sonra onu çekerek kurtardığı görüldü.

Yetkililer, ayağı sıkışan adamın hafif yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.

Trenin sürüklediği adamı görevli kurtardı VİDEO

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