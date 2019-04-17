Trenin vagonuna çarptı, hayatını kaybetti

Niğde'de 42 yaşındaki Süleyman Küçük yönetimindeki 51 HE 930 plakalı otomobil, DİTAŞ kavşağı mevkisindeki hemzemin geçitten geçen yük treninin son vagonuna çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU
Çarpmadan haberi olmayan tren, yoluna devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çarpmanın etkisiyle savrulan aracın sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Küçük'ün cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.