taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7665
Euro
6.54475
Altın
1279.215
Borsa
96809
Gram Altın
237.258

Trenin vagonuna çarptı, hayatını kaybetti

Hemzemin geçitten geçen trenin son vagonuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AA | 17.04.2019 - 08:28..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Niğde'de 42 yaşındaki Süleyman Küçük yönetimindeki 51 HE 930 plakalı otomobil, DİTAŞ kavşağı mevkisindeki hemzemin geçitten geçen yük treninin son vagonuna çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Çarpmadan haberi olmayan tren, yoluna devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çarpmanın etkisiyle savrulan aracın sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Trenin vagonuna çarptı, hayatını kaybetti

Küçük'ün cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

37
Yunanistan'da Iniohos 2019 tatbikatı

Yunanistan'da Iniohos 2019 tatbikatı

88
AK Parti: Sandık başkanları üzerinden operasyon yapıldı

AK Parti: Sandık başkanları üzerinden operasyon yapıldı

188
140 kiloluk futbolcu azmiyle takdir topladı

140 kiloluk futbolcu azmiyle takdir topladı

22
Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşını uyardı

Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşını uyardı

44
Netanyahu: Birçok Arap ülkesi liderinden tebrikler aldım

Netanyahu: Birçok Arap ülkesi liderinden tebrikler aldım

63
Aşk Rihanna'yı çok değiştirdi

Aşk Rihanna'yı çok değiştirdi

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir