Trenin vagonuna çarptı, hayatını kaybetti

1 Savcı Sayan göçmenlere çorba dağıttı Göçmenlerle ekmeği bölüşmeye devam edeceklerini söyleyen Savcı Sayan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a da göndermede bulundu.

2 Apple yanan Notre Dame için maddi destek sağlayacak Apple CEO'su Tim Cook, yanan Notre Dame katedrali için maddi yardım yapacaklarını duyurdu.

3 Ordu'ya nisan karı Ordu’nun Kabadüz ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçenin orta ve yüksek kesimleri beyaza büründü.

4 AP'den zorunlu hız sınırlama sistemine onay AB üyesi ülkelerde Mayıs 2022'den itibaren otomobil, kamyon ve otobüs gibi yeni araçlarda, otomatik hız sınırlama sistemi zorunlu olacak.

5 Ebru Yaşar'ın ekonomik giyimi 16 bin liralık çizmesi ve 7 bin liralık çantasıyla ödül törenine katılan şarkıcı, "Devir ekonomi devri. Öyle bir giydiğimi bir daha giymem diyecek biri kalmadı pek" dedi.

6 Almanya Huawei'yi 5G ağının kurulmasında yasaklamayacak Almanya, Huawei'nin güvenlik riski oluşturduğuna dair somut bir kanıt olmadığını ve bu nedenle yasaklanmayacağını açıkladı.