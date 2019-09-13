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Triger kayışıyla dayak yiyen çocuk psikolojik tedaviye başladı

Oto bakım ustasının triger kayışı ile döverek yürüyemez hale getirdiği çocuk, psikolojik tedavi görmeye başladı.

DHA | 13.09.2019 - 15:26..
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Konya'da, ustası Fatih S. (34) tarafından triger kayışıyla dövülen M.A.’nın (15), rüyalarında 'Usta vurma' diyerek ağlaması, gözünü kapattığında ustasını karşısında gördüğünü söylemesi ve uyku problemleri yaşaması üzerine savcılık kararıyla psikolojik tedavi altına alındı.

TRİGER KAYIŞIYLA DÖVDÜ

Açık öğretim lisesi öğrencisi M.A., bir yakınlarının tavsiyesi üzerine temmuz ayı içinde Karatay Motorlu Sanayi Sitesi'nde oto tamir ustası Fatih S.'nin iş yerine çırak olarak başladı. M.A., 7 Ağustos günü iddiaya göre tamir aletlerinden birini yere düşürdü. Fatih S. de 'Malzemeleri düşürüp konsantrasyonumu bozuyorsun, beni sinir ediyorsun' diyerek triger kayışıyla M.A.'yı ağır şekilde darbetti. Aldığı darbeler sonucu bacak ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.A., iş çıkışı kuzeninin yardımıyla eve gitti.

Triger kayışıyla dayak yiyen çocuk psikolojik tedaviye başladı

SERBEST BIRAKILDI

Durumu fark eden ailesi Özalkent Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Şikâyetin ardından Fatih S. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Fatih S., çırağının kendisine iftira attığını ileri sürdü. Fatih S., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.

Triger kayışıyla dayak yiyen çocuk psikolojik tedaviye başladı

ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Bunun üzerine ailenin avukatı, M.A.'nın uğradığı şiddet sonucu psikolojisinin bozulduğunu belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih S.'nin serbest bırakılmasına itirazda bulundu. M.A.'nın yapılan sağlık kontrolünde aldığı darbeler sonucu bacak ve boynunda ciddi derecede doku zedelenmesi meydana geldiği saptandı. Ayrıca savcılık kararıyla M.A., psikiyatri heyetiyle görüştürüldü. M.A., tamir aleti düşürmesi sonucu, ustasının 'Malzemeleri düşürüp konsantrasyonumu bozuyorsun, beni sinir ediyorsun' diyerek triger kayışıyla 40 veya 50 defa vücuduna vurduğunu söyledi. Gözünü kapattığında ustasını karşısında gördüğünü belirten M.A.'nın uyku problemi yaşadığı ve uyuduğu sırada da rüyasında 'Usta vurma' diyerek ağladığı belirlendi. Bunun üzerine M.A., psikolojik tedavi altına alındı.

Triger kayışıyla dayak yiyen çocuk psikolojik tedaviye başladı

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Fatih S. de savcılık kararıyla dün yeniden gözaltına alınıp çıkarıldığı 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'çocuğa karşı eziyet' suçundan tutuklandı.

Triger kayışıyla dayak yiyen çocuk psikolojik tedaviye başladı

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