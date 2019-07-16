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Tripodu vermeyince arkadaşının iş yerini bastı

İstanbul'da güvenlik kamerası satan Murat Kartal, iş yerine gelen ve sattığı malzeme yüzünden arasının açıldığı öğrenilen arkadaşının saldırısına uğradı.

DHA | 16.07.2019 - 10:56..
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Şişli'de güvenlik kamera sistemleri üzerine iş yeri bulunan Murat Kartal'ın, Cemal B. isimli arkadaşıyla iş nedeniyle bir kaç ay önce arası açıldı. Bu sırada Cemal B. bir süre sonra Murat Kartal'a verdiği tripodu bir başkası aracılığı ile geri istedi.

Kartal'da vermeyeceğini söyleyerek, haber yolladı. Kartal'a kızan Cemal B. iş yerine gelerek müşterilerin önünde Murat Kartal'a hiçbir şey söylemeden tekme tokat vurmaya başladı.

İş yerinde bulunan çalışan ile müşteriler ikilinin arasına girerek ayırdı. İkilinin tartışması bir süre sözlü olarak devam etti. Tartışma tekrar alevlenince Cemal B. koşarak Kartal'a bir kaç yumruk daha attı.

"DÜKKANA GİRER GİRMEZ BANA SALDIRDI"

Saldırıya uğrayan Murat Kartal, "Zamanında önceki iş yerinde de beraber çalıştığım eski bir arkadaşımdan fotoğraf makinesi tripodu almıştım. Daha sonra kendisi ile bir husumetimiz oldu konuşmadık. Tripod ise olaydan sonra bende kaldı. Tripodu benden almak için araya bir kaç kişiyi soktu. Ben de gelsin kendisi benden alsın hem benle konuşsun hem de derdi neyse görüşelim dedim. Bir kere benim dükkanıma geldi tehdit etti beni. Bana 'Sen kim oluyorsun beni ayağına çağırıyorsun? O tripodu bana göndereceksin yoksa dükkanını basarım.' dedi. Aradan 4-5 ay geçmeden dükkanıma girdi, gelirken gördüm hiç tepki vermedim. Ya benle konuşur ya da çalışandan tripodu isteyecek dedim. Dükkana girer girmez bana saldırdı. Burada bizi ayırmaya çalışan esnafa da 'karışmayın ben abisiyim' dedi. Tamamen kurgulamış dayak yememek için. Bağırdı, çağırdı hakaretler ederek 'evine geleceğim' dedi. Benim çalışanlarımı ve ortağımı da tehdit etti. Olay bu şekilde yaşandı elimde kamera görüntüleri de mevcut. Darp raporu aldım. Karakola giderek şikayetçi oldum" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Saldırı sonrası Kartal durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri işyerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Kartal'ın ifadesine başvurdu. Olay yerinde de inceleme yapan polisin Cemal B.'yi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

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