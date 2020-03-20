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Trivela nedir

Trivela, ayağın dışıyla yapılan bir futbol hareketine verilen teknik terimdir.

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Trivela, ayağın dışıyla yapılan bir futbol hareketi olarak bilinir.

Hareket, ligimizde Kasımpaşa'da top koşturmakta olan Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma ile özdeşleşmiştir.

Ayrıca Alman eski millî futbolcu Franz Beckenbauer de bu hareketi kullanmıştır.

VURUŞ TEKNİĞİ NASIL OLUR?

Trivela, futbolcunun kuvvetli ayağının dışı ile, zayıf ayağını geri çekerek yaptığı ve topa izleyenler için harika bir falso verilerek yapılmış estetik bir vuruş tekniğidir.

Özellikle Ricardo Quaresma'nın sağ ayağının dışı ile attığı bir çok gol ve yaptığı asistlerle futbolun estetik ve show yönünü seven izleyicisine muhteşem anlar yaşatmıştır.

TRİVELA KELİMESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

Trivela kelimesi, Portekizce'de "üç parmak" anlamına gelen "três dedos" kelimesinden türemiştir.

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