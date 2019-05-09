Trol nedir

Gemide kullanılan bir çeşit ağ, İskandinavya folklöründe bir mitolojik yaratık ve internet terimi gibi üç ayrı anlamı olan 'trol' daha çok sosyal medya üzerinden duyulan bir terim...

KEYİF KAÇIRICI SOHBET

İnternette insanların keyfini kaçırmak ya da münakaşa başlatmak için tohum ekmeye çalışan kişi olarak bilinen trolün etkilerini bununla da kalmaz.

BAŞLIĞIN KONUSUNU DAĞITMA

Troller; forumlar, bloglar, sohbet odaları gibi çevrimiçi topluluklarda kasten alevlendirici, konu ile ilgisi olmayan mesajlar göndererek okuyucuları provoke edip duygusal cevaplar verdirtme ya da bir başlığın konusunu dağıtma niyetindedir.

GERÇEK BİR AMACI YOK

Aslında 'internet trolü' mitolojideki 'trol' adı verilen yaratıktan esinlenilerek türetilmiş bir kelime. Tıpkı mitolojideki trol gibi internet trolü de gizlenerek sorun yaratmaya çalışır. Trol, mümkün olan her durumda öfkeli ve yıkıcı tavırlar sergiler. Üstelik bunların çoğunlukla gerçek bir amacı yoktur.

HER POPÜLER VİDEO VE HABER YORUMUNDA BULUNUYORLAR

Aslında internetin her mecrasında çok sayıda trole rastlanabilir. Video yorumlarında, popüler bloglarda ve haber sitelerinin yorumlar bölümünde bolca lanetleyici trol yorumuna rastlamak mümkündür. Açık fikirli insanların tartışması için açılan forumlar da trollerin varlık gösterdiği mecralardır. Birbirini anlama ve kendi görüşlerini aktarma gayretinde olan insanlar arasına sızan troller, forum moderatörleri tarafından engellenmezse forumun maksadını kaybetmesine neden olurlar.

INSTAGRAM'DA TROL KAYNIYOR

İnsanların fotoğraflarını yayınladıkları yaygın olarak kullanılan platformlardan biri olan Instagram, trollerce en zengin mecralardan biridir. Çünkü Instagram’da çoğu kişi herkese açık profil kullanır ve bu da trollerin fotoğrafların altına yorum yazmalarını kolaylaştırır.