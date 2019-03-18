Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde yaklaşık 75 milyon liraya mal olan Troya Müzesi'nin resmi açılışı bugün yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen yarışmayla belirlenen proje kapsamında, yapımına 2014'te başlanan ve geçen yılın ekim ayında ziyaretçilere açılan Troya Müzesi, merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alıyor.

Her yıl 500 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Troya Antik Kenti'ndeki müzenin resmi açılışı için Arkeoloji Müzesinde bulunan eserlerin tamamının nakil işlemleri sona erdi.

MALİYETİ 75 MİLYON

İl merkezinde bulunan müzeden taşınan eserler burada uzman personel tarafından tasnif edilip, hazırlanan yeni yerlerine yerleştirildi.

3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşan müze, yaklaşık 75 milyon liraya mal oldu.