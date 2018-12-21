Troya'yı 11 ayda 512 bin kişi ziyaret etti

Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan Troya Antik Kenti, UNESCO'nun 1998 yılında 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığı 5 bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapıyor.

TURİZMDEKİ LOKOMOTİF

Tarihte savaşlar, yangınlar ve depremlerle defalarca kez yıkılıp yeniden kurulan Troya Antik Kenti, Çanakkale'nin turizmdeki lokomotifi olmaya devam ediyor.

Troya Ören Yeri, 500 bine ulaşan yıllık ziyaretçi sayısı ortalamasıyla hem Çanakkale, hem de Türkiye için çok önemli bir destinasyon merkezi oluyor.





512 BİN 776 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Troya Ören Yeri, dünyanın farklı kıtalarından pek çok turistin ilgisini çekiyor. Geçen yıl 269 bin 51 kişinin ziyaret ettiği Troya Ören Yeri, bu yılın ilk on bir ayında 512 bin 776 ziyaretçiyi ağırladı.





TROYA YILI İLAN EDİLDİ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, 2018'in Troya Yılı olarak ilan edilmesinden sonra bölgenin adeta ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

ZİYARETÇİ AKINI

Geçen yıl 269 bin 51 kişinin ziyaret ettiği Troya Antik Kenti'ni bu yılın 11 ayında 512 bin 776 ziyaretçinin gezdiğini belirten Dokuz, bu rakamın gelecek yıllar için önemli bir veri olduğunu anlattı.

HEDEF EN FAZLA ZİYARETÇİ SAYISI

Kemal Dokuz, "Troya ören yeri ziyarete açıldığından bu yana gerçekleşen rakamları egale etmiş olacağız. 31 Aralık 2018 sona ererken en fazla ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz 2011 yılında 530 bini bulan rakamlar neredeyse 2018 yılında da aynı ivmeyi gösterdi. Bu yıl sonu itibarıyla 550 bin gibi ziyaretçi sayılarına ulaştığımızda rekor kırmış olacağız" dedi.