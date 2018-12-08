TRT Haber muhabiri Paris’te yaşanan kaosu canlı bildirdi

"Sarı Yelekliler", dördüncü büyük eylemleri için başkent Paris'teki Zafer Takı Anıtı'nda toplanarak protestolarına başladı. Champ Elysees Meydanı’nda sloganlar atarak eylemlerini sürdüren eylemcilere, polislerin müdahalesi yine sert oldu.

DÜNYA, YAŞANAN KAOSU TRT HABER'DEN İZLEDİ

Alınan olağanüstü önlemlerin arasında polislerin göstericilere uyguladığı yoğun ve şiddetli müdahale nedeniyle, Başkent savaş alanına döndü.

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Dünyanın önde gelen medya kuruluşları ve “tarafsız” Avrupa basını, yaşanan can pazarını şeffaflıkla ekranlara getiremezken, TRT Haber olay yerindeydi.

SAVAŞ MUHABİRLERİNİN KORKUSUZ YAYINI

Kaosun ortasından Türkiye ve dünyaya canlı yayın yapan TRT Haber, Fransız polisinin göstericilere karşı kullandığı orantısız şiddeti sansürsüz yayınladı.

Daha önce de Zeytin Dalı Operasyonu’nda Mehmetçik’in terör güçleriyle yaşanan mücadelesini, o topraklardan korkusuzca yayınlayarak dünyaya habercilik dersi veren TRT Haber, Avrupa’nın göbeğinde, görmezden gelinen bu kaosu, deneyimli savaş muhabirlerinin sayesinde tüm canlılığıyla izleyicilere aktardı.

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