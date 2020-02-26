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TRT muhabirinin zor anları

TRT Haber muhabiri Mustafa Birdir, canlı yayında sınır kapısından koronavirüs hakkında bildi aktarırken talihsiz bir olay yaşadı.

Haber Merkezi | 26.02.2020 - 21:20..
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Ölümcül koronavirüs tüm tehlikesiyle yayılmaya devam ederken, gündemeki yerini de koruyor.

Türkiye, virüsün ülkeye bulaşmasını önlemek amacıyla tedbirlerini artırarak Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı'nda sahra hastanesi kurdu.

Konu hakkında haber yapmak için bölgede bulunan TRT Haber muhabiri Mustafa Birdir de, sınır kapısındaki son durumu aktarmak için canlı yayına bağlandı.

TRT muhabirinin zor anları VİDEO

 

CANLI YAYINDA POŞET YÜZÜNE YAPIŞTI

Bedir, alınan önlemler ve kurulan hastane hakkında bilgi verdiği sırada bir naylon poşet rüzgarın da etkisiyle suratına yapıştı.

Neler olduğunu anlayamayan muhabir, bir anlık şaşkınlığın ardından poşeti yüzünden alarak canlı yayına kaldığı yerden devam etti.

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