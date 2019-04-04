Trüf mantarını yurt dışına kaçırmaya çalışan kişi yakalandı

1 Futbolcuların estetiksiz halleri Estetik denince akla genelde magazin dünyasının ünlü isimleri gelir. Ancak estetik yaptıran sadece onlar değil. Estetikle büyük değişime uğrayan futbolcular da var.

2 Harita paylaşan İsrailli akademisyene yanıt İsrailli akademisyen Edy Cohen, sosyal medya hesabından tahrik edici bir paylaşım yaptıktan sonra gereken cevapları aldı.

3 Gürcü hırsızlar 1 gün içinde yakalandı Ankara'da bir vatandaş bankadan çektiği 118 bin lira kendisini takip eden Gürcü uyruklu kişiler tarafından araç içinden gasp edildi.

4 Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Tercan'a FETÖ'den hapis Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Erdal Tercan'a, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

5 Roza Erdem ile Hikâye Anlatıcılığı üzerine konuştuk Hikâye Anlatıcısı kimliği ile buluştuğumuz, “Evvel Zamanla Tanışmak” adını verdiği ilk hikayesi ile yola çıkan Roza Erdem ile kendi hikâyesini ve Hikâye Anlatıcılığını konuştuk…

6 Yılmaz Özdil kitabının İngilizce versiyonunu bastı Mustafa Kemal adlı kitabından kazandığı büyük paralarla gündem olan Yılmaz Özdil, bu kez yurt dışına açılma kararı aldı.