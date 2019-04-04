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Trüf mantarını yurt dışına kaçırmaya çalışan kişi yakalandı

Fiyatı 3 bin euroyu bulan trüf mantarını izinsiz ve belgesiz toplayan kişiye 60 bin 130 lira ceza kesildi.

İHA | 04.04.2019 - 14:07..
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Kırklareli'deki Dereköy Gümrük Müdürlüğünde yurt dışına çıkış yapmaya çalışan Bulgaristan uyruklu bir vatandaşın aracındaki bez torbada 5 kilo 700 gram ağırlığında beyaz trüf mantarı ele geçirildi.

BELGESİZ VE İZİNSİZ ÇIKARILAMIYOR

Gümrük polisi ve muhafaza memurlarınca yapılan kontrollerde belgesiz ve izinsiz bir şekilde yurt dışına çıkarılmaya çalışılan beyaz trüf mantarı için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 60 bin 130 TL idari para cezası uygulandı.

TRÜF MANTARI NEDİR VİDEO

2872 sayılı Çevre Kanununun 9. maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanan şahıs ifadesinde beyaz trüf mantarını Edirne’nin Enez ilçesindeki ormanlık alanlarda topladığını söyledi.

Trüf mantarını yurt dışına kaçırmaya çalışan kişi yakalandı

Trüf mantarını yurt dışına kaçırmaya çalışan kişi yakalandı

Trüf mantarını yurt dışına kaçırmaya çalışan kişi yakalandı

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