taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5623
Euro
6.9829
Altın
1486.14
Borsa
85795.79
Gram Altın
312.966
Bitcoin
41522.17

Trump korona Beyaz Saray'a sıçramaz dedi

Daha önce koronavirüs ile alakalı yaptığı hemen hemen bütün açıklamaları boşa çıkan Trump, bu kez virüsün Beyaz Saray'a sıçramasından endişe duymadığını söyledi.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 21:42..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Bütün dünya ölümcül bir virüsün pençesine düşmüş durumda.

Bazı ülkelerde, virüs nedeniyle trajik vakalar yaşanmaya devam ederken, birçok ülke de tedbirlerini artırmaya, ülke liderleri de halklarını salgına karşı dikkatli olmaya davet ediyor.

İLK BAŞTA İNANMAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump da, salgının Çin'den dünyaya yayılmaya başladığı günden itibaren farklı açıklamalar yapıyor.

Virüsün gündemi meşgul ettiği ilk günlerde, siyasi rakibi Demokrat Parti'nin uydurduğu asılsız bir haber olduğunu iddia eden Trump, daha sonra virüsün gerçekliğini kabul etmek zorunda kaldı.

Trump korona Beyaz Saray'a sıçramaz dedi

"HAVALAR ISININCA YOK OLACAK"

Virüsün havalar ısındıkça ortadan kaybolacağını, Demokratların virüsü politize ettiğini söyleyen Trump son olarak, konu hakkında endişe duymadığını söyledi.

"KORONA BEYAZ SARAY'A SIÇRAMAZ"

Bugünkü yaptığı açıklamada ise Trump, bir gazetecinin "Virüsün Beyaz Saray’a yaklaşmasından endişe ediyor musunuz?" sorusuna "Hayır endişeli değilim, hem de hiç" yanıtını verdi.

Her yaptığı açıklamanın sonunda yanıldığı anlaşılan Trump'ın bu söylemi ise, virüs'ün yakın zamanda Beyaz Saray'da da tespit edilebileceği yorumlarına neden oldu.

İlginizi Çekebilir
İngiltere'de bar ve restoranlar kapatılıyor
İngiltere’de koronavirüs önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi
ABD koronavirüs nedeniyle Meksika sınırını kapatıyor
ABD, koronavirüsün yayılmasının önüne geçebilmek amacıyla Meksika ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı aldı.
Çinliler SARS'tan sonra korona konusunda uyarıldı
Koronavirüs salgınının çıkış nedeni olarak gösterilen yarasalar için Çin, 13 yıl önce ikaz edildi.
Güney Kore'de koronadan ölenlerin sayısı 100'e çıktı
Koronavirüs nedeniyle Güney Kore'de hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İtalya'da insanlar sokaklarda ölmeye başladı
İtalya'da insanlar sokaklarda ölmeye başladı
190
Koronavirüsten kurtarılan kadının bavul sitemi
Koronavirüsten kurtarılan kadının bavul sitemi
1332
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşa göre dağılımı
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşa göre dağılımı
91
Aydın Doğan banka kuruyor
Aydın Doğan banka kuruyor
237
Burak Akkul, yoğun bakımda
Burak Akkul, yoğun bakımda
262
Enver Aysever'e soruşturma
Enver Aysever'e soruşturma
730
Çinliler SARS'tan sonra korona konusunda uyarıldı
Çinliler SARS'tan sonra korona konusunda uyarıldı
550
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir