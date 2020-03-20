Trump korona Beyaz Saray'a sıçramaz dedi

Bütün dünya ölümcül bir virüsün pençesine düşmüş durumda.

Bazı ülkelerde, virüs nedeniyle trajik vakalar yaşanmaya devam ederken, birçok ülke de tedbirlerini artırmaya, ülke liderleri de halklarını salgına karşı dikkatli olmaya davet ediyor.

İLK BAŞTA İNANMAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump da, salgının Çin'den dünyaya yayılmaya başladığı günden itibaren farklı açıklamalar yapıyor.

Virüsün gündemi meşgul ettiği ilk günlerde, siyasi rakibi Demokrat Parti'nin uydurduğu asılsız bir haber olduğunu iddia eden Trump, daha sonra virüsün gerçekliğini kabul etmek zorunda kaldı.

"HAVALAR ISININCA YOK OLACAK"

Virüsün havalar ısındıkça ortadan kaybolacağını, Demokratların virüsü politize ettiğini söyleyen Trump son olarak, konu hakkında endişe duymadığını söyledi.

"KORONA BEYAZ SARAY'A SIÇRAMAZ"

Bugünkü yaptığı açıklamada ise Trump, bir gazetecinin "Virüsün Beyaz Saray’a yaklaşmasından endişe ediyor musunuz?" sorusuna "Hayır endişeli değilim, hem de hiç" yanıtını verdi.

Her yaptığı açıklamanın sonunda yanıldığı anlaşılan Trump'ın bu söylemi ise, virüs'ün yakın zamanda Beyaz Saray'da da tespit edilebileceği yorumlarına neden oldu.