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Trump: 11 Eylül saldırılarının faillerini biliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen terör saldırılarının ardında kimlerin olduğunu bildiğini söyledi.

AA | 18.06.2019 - 06:51..
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Trump: 11 Eylül saldırılarının faillerini biliyorum

11 Eylül 2001 tarihinde çoğunluğu Suudi uyruklu El Kaide militanları tarafından New York'taki İkiz Kuleler'e ve Virginia eyaletindeki ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) merkezine kamikaze saldırıları düzenlenmiş, yaklaşık 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

"11 EYLÜL'ÜN ARDINDA IRAK YOKTU"

ABC News'ten George Stephanopoulos'a konuşan Trump, ABD'nin Ortadoğu'ya askeri müdahalesini "ülke tarihinin en kötü kararı" diyerek eleştirdi.

Bölgeyi "Bataklık gibi" şeklinde niteleyen Trump, "Ortadoğu'ya gitmek korkunç bir karardı. Korkunç" yorumunu yaptı.

Saldırıların ardında kimin olduğunu bildiğini ima eden Trump, "Irak değildi, başkalarıydı. Ve sanırım onların kim olduğunu biliyorum" dedi.

Trump: 11 Eylül saldırılarının faillerini biliyorum

11 Eylül 2001 ikiz kuleler saldırısı VİDEO

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