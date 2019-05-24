Trump 20 doların üzerinde köle taciri Jackson'ı istedi

ABD Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ön yüzünde köleliğe karşı çıkan siyahi halkın simgelerinden Harriet Tubman'ın resminin yer aldığı 20 dolarlık banknotların piyasaya çıkış tarihi ertelenirken, yeniden düzenlenmesi için 10 yıllık bir süre verildi.

TRUMP'TAN VETO

Kölelikten kaçan ve başka insanlara da yardım ederek döneminde siyahi direnişin simgesi olan Harriet Tubman'ın (1822-1913) resminin yer aldığı 20 dolarlık banknotların 2020 yılından itibaren piyasada olması bekleniyordu.

Fakat Başkan Donald Trump, tartışmalı bir kişilik olarak gördüğü Tubman'ın resminin parada yer almasını veto etti. Resmin popülist olarak tanınan eski ABD başkanlarından Andrew Jackson'ınkiyle (1767-1845) değiştirilmesini talep etti.

(Fotoğraf: Harriet Tubman)

Tubman'ın resminin basılacağı 20 dolarlık banknotlarla ilgili karar 2016 yılında Barack Obama hükümeti tarafından açıklanmıştı. Buradaki fikir, ABD’de kadınların oy kullanma hakkını elde etmesinin 100'üncü yılının bir parçası olarak piyasaya çıkmasıydı. İkinci Obama yönetiminde Hazine'den sorumlu Jacob Lew banknotları, “Ülkemiz için Amerikan para birimi, kim olduğumuzu ve ne savunduğumuzu söylemenin bir aracıdır” diye tanıtmıştı. O dönemde yapılan ankette Tubman, Rosa Parks ve ABD'nin ilk First Lady'si Eleanor Roosevelt'ten daha çok oy almıştı.

KÖLE TACİRİ OLARAK BİLİNEN JACKSON'I İSTEDİ

Trump'ın banknotlarda resminin yer almasını talep ettiği Jackson ise 1829’dan 1837’ye kadar Başkanlık görevinde bulundu. Köle taciri olarak bilinen Jackson hükümeti döneminde yerli halkın ABD'nin güneydoğu eyaletlerinden sürülmesi binlerce ölümle sonuçlanarak kıtlık ve hastalıklar baş göstermişti.

Genel Sekreter Steven Mnuchin kongre oturumunda yaptığı açıklamada, "20 dolarlık banknotu yeniden tasarlamamızın temel nedeni sahtecilik meselesidir. Bu temelde, yeni 20 dolarlık banknotun 2028 yılına kadar piyasaya çıkamaması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: Andrew Jackson)

