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Trump: 2020'de seçilmezsem ülke ekonomisi çöker

Gelecek sene yeni başkanını seçecek olan ABD'de Trump, kendisinin seçilmemesi halinde "ABD ekonomisi çöker" dedi.

AA | 15.06.2019 - 21:53..
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Trump: 2020'de seçilmezsem ülke ekonomisi çöker

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerini kazanamaması durumunda ülke ekonomisinin “daha önce görülmemiş çöküş” yaşayacağını belirtti.

Trump: 2020'de seçilmezsem ülke ekonomisi çöker

BENDEN BAŞKA BİRİSİ KAZANIRSA...

ABD lideri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Trump ekonomisi rekorlar kırıyor ve gidecek daha çok yol var… Ancak eğer 2020’de benden başka birisi kazanırsa (rekabeti çok iyi biliyorum) daha önce görülmemiş bir piyasa çöküşü yaşanır” dedi.Trump, “Amerika’yı büyük tutalım” diye ekledi.
​Başkan, ekonomideki hangi rekorlardan bahsettiğini yazmadı.

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