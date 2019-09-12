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Trump: ABD Merkez Bankası oturuyor

ABD Başkanı Donald Trump, ECB'nin euronun dolar karşısındaki değerini düşürme konusunda başarılı olduğunu, ABD Merkez Bankası’nın tek yaptığının ise “oturmak” olduğunu söyledi.

DHA | 12.09.2019 - 17:01..
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Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranını 10 baz puan düşürerek, yüzde eksi 0,50’ye indirmesi ve refinansman operasyon faiz oranı ile marjinal faiz oranlarını de sırasıyla yüzde 0,0 ve yüzde 0,25’te sabit tutma kararının ardından ABD Başkanı Donald Trump, benzer bir tutumun ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından da izlenmesi gerektiğini, fakat Fed’in “oturmak” dışında başka bir şey yapmadığını belirtti.

"FED OTURUYOR"

Söz konusu ECB faiz kararı sonrası Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Avrupa Merkez Bankası, hızlı davranarak faizleri 10 baz puan indirdi. Euronun bizim çok güçlü dolarımız karşısında değer kaybını hızlandırmada başarılı oluyor ve ABD ihracatına zarar veriyorlar. Fed oturuyor, oturuyor ve oturuyor. Onlar borç almak için para alırken, biz hala faiz ödüyoruz.”

Trump: ABD Merkez Bankası oturuyor

ABD HAZİNE BAKANI MNUCHİN'DEN DEĞERLENDİRME

Trump’ın açıklamalarına paralel olarak, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Avrupa’daki “negatif oranların endişe verici” olduğunu ve “ekonomiyi iyi tutmayı zorlaştırdığı” uyarısını yaptı.

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