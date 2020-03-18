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Trump ABD vatandaşlarına biner dolar dağıtacak

Koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik durgunluk karşısında piyasaları harekete geçirmek için uğraşan Trump yönetimi, gelecek haftadan itibaren biner dolarlık çeklerin dağıtılabilceğini duyurdu.

Haber Merkezi | 18.03.2020 - 15:44..
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ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, salı günü yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin, koronavirüs salgınının piyasadaki olumsuz etkisini azaltmak için vatandaşlara çek göndermeyi planladığını açıkladı

Mnuchin, Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada, öneriye ABD Başkanı Trump tarafından da sıcak bakıldığını ifade etti.

TOPLAM 250 MİLYAR DOLARLIK NAKDİ YARDIM

Trump’ın Kongre'ye 800 milyar dolarlık bir teşvik paketini öngören yasa tasarısı önermesinin ardından yapılan açıklamada, bu miktarın 250 milyar dolarıyla nakit ödemelerin yapılacağını söyledi.

ABD vatandaşlarına dağılılması öngörülen bin dolarlık çeklerin, hava yollarının uçuşları kesmesi, restoranların, mağazaların, spor salonlarının kepenkleri kapatmasının ardından gelen ekonomik durgunluğa bir çare olabileceğini, çekler sayesinde yüzlerce milyar doların ABD ekonomisine geri kazandırılacağını söyleyen hazine bakanı, "Başkan bana bu yönde talimat verdi, bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Trump ABD vatandaşlarına biner dolar dağıtacak

2008'DE DE ÇEK DAĞITILMIŞTI

Mnuchin, milyonerlerin bu yardımdan faydalanamayacağını belirtirken, çeklerin dağıtılacağı kişilerin detaylarını paylaşmadı.

Trump yönetiminin aldığı bu kararda, 2008’de yaşanılan ekonomik durgunluğun ardından yürürlüğe giren ABD Ekonomik Teşvik Yasası’nın etkisi ise büyük.

Trump ABD vatandaşlarına biner dolar dağıtacak

Kredi faizleri yüzünden büyük bir ekonomik bunalımın yaşandığı 2008 yılında ABD hükümeti, vatandaşlarına 600 dolarlık çek yardımı yapmıştı.

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