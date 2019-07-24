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Trump: AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

AB ile ticareti şikayet eden Trump, kendilerinin soyulduğunu söyledi.

AA | 24.07.2019 - 03:27..
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Trump: AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ülkelerinin ticarette Çin’den daha fazla ABD’yi “soyduğunu” belirtti.

Turning Point USA muhafazakar örgütünün konferansında konuşan Trump, “Diğer ülkeler korkunç bir şekilde bizi soyuyor ve aralarından en kötüleri, sözde müttefiklerimiz. Avrupa Birliği ticarette Çin’den daha beter bizi soyuyor” ifadelerini kullandı.

"AB BİZİ ÖLDÜRÜYOR"

Trump, “AB bizi öldürüyor. Onlar, ekonomik olarak bizi yıkmak için kuruldu, oysa biz onları koruyoruz. Onlar bizi ticarette soyuyor ve biz onları koruyoruz, onlar ise bunu kullanarak yine bizi soyuyor” diyerek müttefikleri para vermeye zorladığını kaydetti.

Trump, başkan olduktan sonra ABD’nin yine “bir ülke olarak saygı duyulmaya” başladığından emin olduğunu dile getirdi.

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