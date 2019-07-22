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Trump yine tehdit dolu ifadeler kullandı

ABD Başkanı, Beyaz Saray'da Pakistan Başbakanı Imran Khan ile görüştü. Trump görüşmede Afganistan'a yönelik çok sert ifadeler kullandı.

Haber Merkezi | 22.07.2019 - 21:11..
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Trump yine tehdit dolu ifadeler kullandı

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Imran Khan ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Trump, Afganistan'ın 10 gün içinde dünyadan 'silinebileceğini', ancak 10 milyon insanı öldürmek istemediği söyledi.

"10 MİLYON KİŞİYİ ÖLDÜRMEK İSTEMİYORUM"

Afganistan'daki savaşa dair açıklamalarda bulunan Trump, savaşı bir haftada bitirebileceğini, ancak Pakistan ve diğer ülkelerin yardımı ile barışçıl bir yol aradığını söyledi. Trump, "Savaşı bir haftada bitirebilirdim. Ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan dünyanın yüzeyinden tamamen silinebilirdi. Ama ben o yola başvurmak istemiyorum" dedi.

Trump: Afganistan'ı 10 gün içinde dünyadan silebiliriz VİDEO

Trump yine tehdit dolu ifadeler kullandı

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