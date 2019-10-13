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Trump Amerikan askerlerine çekilme emri verdi

ABD Savunma Bakanı Esper, Amerikan askerlerinin Suriye'nin güneyine doğru çekilmeye başladığını açıkladı.

AA | 13.10.2019 - 15:55..
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Trump Amerikan askerlerine çekilme emri verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı Fırat'ın doğusunda görev yapan son Amerikan askerleri için de geri çekilme kararı alındı.

Söz konusu kararı, ABD Savunma Bakanı Mark Esper açıkladı.

Kararın ABD Başkanı Donald Trump tarafından alındığını belirten Bakan Esper, "Askerlerimiz güneye doğru çekilmeye başladı" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu ise Fırat'ın doğusundaki ilerleyişini sürdürüyor.

Resulayn'ın ardından bugün Tel Abyad'da YPG işgalinden kurtarıldı.

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