Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

1 Barış Pınarı Harekatı'nda 35 km derinliğe inildi Fırat'ın doğusundaki ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolünü sağladı.

2 Çalışan annelere aylık 650 lira destek 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen, sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira civarında destek sağlanacak.

3 Trump Amerikan askerlerine çekilme emri verdi ABD Savunma Bakanı Esper, Amerikan askerlerinin Suriye'nin güneyine doğru çekilmeye başladığını açıkladı.

4 Artvin'de yol vermeme kavgası: 1 yaralı İki grup arasında trafikte yol vermeme yüzünden çıkan kavgaya, müdahale eden bir polis memuru, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.

5 Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu Çukur'da görev yapan 21 yaşındaki Piyade Onbaşı Onur Yavan, yıldırım isabet etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

6 Miranda Kerr 3. çocuğunu doğurdu Eski Victoria's Secret modeli Miranda Kerr, kendisinin üçüncü, Snapchat’in kurucusu olan eşi Evan Spiegel ile ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.