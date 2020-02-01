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Trump, anti personel mayınlarını da serbest kıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Barack Obama döneminde onaylanan ve ABD ordusunun Kore Yarımadası dışında anti personel mayın kullanımını yasaklayan düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı.

AA | 01.02.2020 - 02:26..
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin her türlü tehdite karşı koyabilme kapasitelerini sağlamak için verdiği sözün bir parçası olarak Trump, Obama yönetiminin ABD ordusunun Kore Yarımadası dışında anti personel mayın kullanımını yasaklayan düzenlemesini yürürlükten kaldırmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Trump, anti personel mayınlarını da serbest kıldı

"BAŞKAN TRUMP, ASKERLERİMİZİ DÜŞÜNDÜ"

Savunma Bakanlığının (Pentagon), Obama döneminde ortaya konulan bu tür kısıtlamaların Amerikan güçlerine çatışma alanlarında dezavantaj yarattığına karar verdiği vurgulanan açıklamada, "Başkan Trump, askerlerimiz için böyle bir riski göze almak istemiyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Savunma Bakanlığının yeni bir mayın düzenlemesi yayımlayacağı bildirilerek, bu düzenlemeyle üst seviyeli savaş komutanlarının, istisnai durumlarda, sivillere ve ortak güçlere istenmeyen zararları azaltmak üzere tasarlanan gelişmiş mayınları kullanabileceği kaydedildi.

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