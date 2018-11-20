Trump: Artık Pakistan'a ödeme yapmayacağız

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Pakistan'ı hedef aldı.

"Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." değerlendirmesinde bulunan Trump, bu duruma, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) Usame bin Ladin'i Pakistan'da yakalamasını örnek gösterdi.

"AHMAKLAR, LADİN'İN ORADA YAŞADIĞINI BİLE SÖYLEMEDİLER"

Trump, "Elbette ki Usame bin Ladin'i çok daha önce yakalamamız gerekirdi. Dünya Ticaret Merkezi saldırısı öncesinde bu konudan kitabımda bahsettim. (Bill) Clinton şansını kaçırdı. Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme yaptık, bize (bin Ladin'in) orada yaşadığını bile söylemediler. Ahmaklar." ifadesini kullandı.

"KARŞILIKSIZ HİÇBİR ŞEY VERMEYECEĞİZ"

ABD Başkanı ayrıca bundan sonra ülkesinin "karşılık almadan vermeyeceğini" de kaydetti.

PAKİSTAN BAŞBAKANI: "AFGANİSTAN SİZİN BAŞARISIZLIĞINIZ"

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına yanıt olarak ABD’nin Afganistan’daki terörle mücadele operasyonlarının başarısızlığından dolayı Pakistan’ı günah keçisi ilan ettiğini söyledi.

"123 MİLYAR DOLAR VE 75 BİN CAN KAYBIMIZ VAR"

Ülkesinin 11 Eylül saldırılarına karışmamasına rağmen ABD’nin yanında terörle mücadele savaşına dahil olduğunu, bu savaşta 75 bin can kaybıyla birlikte ve 123 milyar dolarlık bir kayıp yaşandığını belirten Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD’nin mali yardımının ise sadece 20 milyar dolar olduğunu söyledi.

"BİZİ GÜNAH KEÇİSİ YAPMAKTAN VAZGEÇİN"

Pakistan Başbakanı Han, ABD’nin Pakistan sınırındaki operasyonlarında maddi zararın yanında milyonlarca insanın yerlerinden edildiğini ifade etti. Han, ABD’nin Afganistan’daki terör savaşında 140 bin kişilik NATO birliği ile 250 bin kişilik Afgan birliğine ve 1 trilyon dolarlık harcamaya rağmen başarısız olduğunu Pakistan’ı günah keçisi ilan etmek yerine, Taliban’ın bugün neden çok daha güçlü olduğuna dair ciddi bir değerlendirme yapması gerektiğini söyledi.

"PAKİSTAN, TERÖR ÖRGÜTLERİNE YUVA OLDU" SUÇLAMASI

Trump yönetimi daha önce de Pakistan'a yapılacak maddi yardımı kesmişti. Ocak ayında ABD'den yapılan açıklamada, Pakistan'ın bazı terör örgütleri için güvenli bölge olduğu ve bu örgütlerin Afganistan'da saldırılarda bulunduğu iddia edilmişti.

Bu dönemde de Pakistan'a yapılacak 255 milyon dolarlık askeri yardımın ödemesi durdurulmuştu.