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Trump: Asıl ırkçı Hollywood endüstrisi

ABD Başkanı Donald Trump, Hollywood'un ABD'ye zarar veren, ayrıştırıcı ve ırkçı filmler yaptığını savundu.

AA | 10.08.2019 - 02:32..
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Trump: Asıl ırkçı Hollywood endüstrisi

Beyaz Saray'ın bahçesinde ABD'deki ırkçılık sorunu hakkında konuşan ABD Başkanı Trump, Hollywood'u eleştirdi.

"HOLLYWOOD ELİT FALAN DEĞİL"

Hollywood ile çalışanları "elit" bulmadığını kaydeden Trump, elitlerin "arkasından gidilen" kişiler olduğunu söyledi.

Trump: Asıl ırkçı Hollywood endüstrisi

"HOLLYWOOD, ÜLKEMİZE ZARAR VERİYOR"

Trump, Hollywood'da üretilen filmleri de eleştirerek, "Yaptıkları birçok türde film, ülkemiz için gerçekten tehlikeli. Hollywood'un yaptığı işler, ülkemize büyük zarar veren işler. Hollywood gerçekten çok kötü. Irkçılardan bahsediyorsunuz, asıl Hollywood ırkçı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump: Asıl ırkçı Hollywood endüstrisi

HOLLYWOOD YILDIZLARI, TRUMP'I IRKÇILIKLA SUÇLUYOR

Açıklamalarında spesifik olarak bir film veya kişiyi hedef almayan Trump, kendisine yöneltilen "ırkçı" suçlamasını kabul etmediğini vurguladı.

Başkanlık görevinden önce uzun yıllar televizyon dünyasında programlar yapan Trump, bazı Hollywood yıldızları tarafından şiddetle eleştiriliyor ve "ırkçı" olarak nitelendiriliyor.

Trump: Asıl ırkçı Hollywood endüstrisi

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