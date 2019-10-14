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Trump: Avrupa DEAŞ militanlarını geri almalı

ABD Başkanı Donald Trump Avrupa'ya kendi vatandaşları olan DEAŞ militanlarını geri alma çağrısını yineledi.

İHA | 14.10.2019 - 03:34..
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ABD Başkanı Donald Trump, twitterdan yeni bir açıklama yaptı.

IŞİD’li mahkumların en kötülerini  ABD'nin elinde tuttuğunu belirten Trump, DEAŞ üyelerinin tutuldukları hapishanelerden kaçmalarının önlenmesi gerektiğini söyledi.

AVRUPA DEAŞ'LİLERİ GERİ ALMALI

Trump açıklamasında: ''ABD, DEAŞ’lı mahkumların en kötülerini elinde tutuyor. Avrupa, çok sayıda talepten sonra onları, (DAEŞ militanlarını) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar.'' ifadelerini kullandı.

ABD'YE ASLA GELEMEYECEKLER

Donald Trump, açıklamasını: ''DEAŞ 'lılar ABD’ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecek!" sözleriyle bitirdi.

Trump: Avrupa DEAŞ militanlarını geri almalı

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