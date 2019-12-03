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Trump, azil soruşturmasına katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturması kapsamında Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde yapılacak oturuma kendisinin de avukatlarının da katılmayacağı açıklandı.

AA | 03.12.2019 - 06:25..
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Trump, azil soruşturmasına katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın hukuk danışmanı Pat Cipollone, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'na gönderdiği mektupta, soruşturmanın adil olmadığını ve eksiklikler içerdiğini öne sürerek Trump'ın oturuma katılmasının beklemenin "adil olmayacağını" savundu.

Trump, azil soruşturmasına katılmayacak

OTURUMLARA KATILMASI ZORUNLU DEĞİL

Demokrat Partili Komisyon Başkanı Jerrold Nadle, geçen hafta oturuma davet ettiği Trump'a "Ya daveti kabul et ya da şikayet etmeyi bırak" demişti.

Oturumda Trump'ın tanıkları sorgulama hakkı olduğu belirtilmişti. Ancak Beyaz Saray, tanıkların kim olduğu konusunda bilgi verilmediğini söylüyor.

Beyaz Saray'ın henüz tarihi belirlenmeyen ikinci oturum için yapılan davete de Cuma gününe kadar cevap vermesi bekleniyor.

Trump'ın oturumlara katılması zorunlu değil.

4 Aralık'taki oturum, azil soruşturmasında yeni bir aşamayı temsil ediyor.

Trump, azil soruşturmasına katılmayacak

AİZL SORUŞTURMASININ NEDENİ

Soruşturma, Trump'ın Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Joe Biden ve Ukraynalı gaz şirketi Burisma'yla iş yapan oğlu Hunter Biden hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturması için Ukrayna'ya baskı yaptığı ve bu ülkeye verilmesi planlanan yaklaşık 400 milyon dolarlık askeri yardımı çekmekle tehdit ettiği iddiasına dayanıyor.

Trump, azil soruşturmasına katılmayacak

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