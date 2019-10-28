Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Trump'ın bu açıklaması, dünya medyasının ana gündemi haline geldi.

Amerikan medyası, Bağdadi operasyonunun detaylarını araştırdı.

İSTİHBARAT VAR OPERASYON YOK

Ülkede yayın yapan New York Times'ın Amerikan istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Bağdadi'nin yeri konusunda Amerikalılara, aylar boyunca istihbarat verildi.

Ancak, terörist Bağdadi'nin yakalanması için bir türlü harekete geçilmedi.

ÇEKİLMENİN HIZLANMASI İÇİN...

Başkan Trump'ın "Suriye'den çekiliyoruz" açıklamasının ardından sürecin hızlandırılması için bölgede, Bağdadi'nin üzerine yoğunlaşıldı.

New York Times, haberini "ABD Savunma Bakanlığı Pentagon bölgedeki casus, keşif uçuşu ve askeri varlık ağı çözülmeden önce harekete geçerek hazırlıkları hızlandırdı ve riskli bir gece baskını düzenlendi." ifadeleriyle noktaladı.

DEAŞ'I OBAMA KURDU

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın önceki başkan Barack Obama tarafından kurulduğunu açıklamıştı.

Bağdadi'nin öldürülmesi, Suriye'deki DEAŞ tiyatrosunun bittiğini gösterdi.

SEÇİM ÖNCESİ TESADÜF MÜ

Bir Amerikan Başkanı tarafından kurulan terör örgütünün lideri, bir sonraki Amerikan Başkanı tarafından yaklaşan seçimler öncesinde öldürüldü.

SURİYE PETROLLERİ

DEAŞ'ı bahane ederek bölgede ilerleyişini sürdüren Amerikalılar, YPG'li teröristlerle birlikte bölgedeki petrol sahalarında hakimiyet kurdu.

Hakimiyetin sağlanmasıyla DEAŞ'a da gerek kalmadı.