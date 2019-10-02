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Trump: Bana darbe yapılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında başlatılan azil soruşturmasını darbe teşebbüsüne benzetti.

AA | 02.10.2019 - 07:37..
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Trump: Bana darbe yapılıyor

Başkan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Demokrat rakibi Joe Biden'ı soruşturmaları konusunda bu ülkeye baskı yaptığı iddialarının ardından hakkında başlatılan azil soruşturması hakkında Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Trump: Bana darbe yapılıyor

"BU BİR DARBEDİR"

Trump, "Bu konu (azil soruşturması) hakkında her gün daha fazla şey öğrendikçe, şu anda olanların bir azil değil bir DARBE olduğu sonucuna varıyorum. Bu darbe, halkın gücünü, oylarını, özgürlüklerini, anayasal haklarını, dinlerini, askerlerini, sınırdaki duvarlarını ve ABD vatandaşı olarak tanrı vergisi vatandaşlık haklarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Trump: Bana darbe yapılıyor

Trump: Bana darbe yapılıyor

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