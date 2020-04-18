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Trump, beklediği ölü sayısını açıkladı

ABD Başkanı Trump, koronavirüs nedeniyle 65 bin ölüm beklediklerini söyledi.

AA |
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Trump, beklediği ölü sayısını açıkladı

Trump, beklediği ölü sayısını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

BEKLENTİ 240 BİNDEN 65 BİNE DÜŞTÜ

Başkan Trump, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada virüs nedeniyle 240 bin ölüm beklediklerini söylemişti. Trump, son açıklamasında bu beklentisini 65 bine düşürdü.

ABD Başkanı, "Aldığımız önlemlerle belki de milyonlarca hayat kurtardık. Yakın zamana kadar virüs nedeniyle 100 ila 240 bin kişinin ölmesi bekleniyordu. Ancak artık 100 binin altında ölüm olacağını düşünüyoruz. 60 ila 65 bin ölümün yaşanacağı bir döneme doğru gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Trump, beklediği ölü sayısını açıkladı

Trump, beklediği ölü sayısını açıkladı

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