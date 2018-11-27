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Trump: Beni Elvis'e benzetirler

ABD Başkanı Trump, Mississippi eyaletinde düzenlediği bir mitingte, 'Sarışın olmama rağmen gençliğimde beni Elvis Presley'e benzetirlerdi' dedi.

Haber Merkezi | 27.11.2018 - 23:48..
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Trump: Beni Elvis'e benzetirler

Trump, Rock'n Roll'un kralı olarak bilinen Elvis Presley'nin doğum yeri Tupelo'da Cumhuriyetçi Senatör Cindy Hyde-Smith'in Demokrat Senatör Mike Espy'e karşı olan kampanyasını desteklemek için miting düzenledi.

"GENÇLİĞİMDE ELVİS'E BENZETİRLERDİ"

Havalimanında kendisini bekleyen kalabalığa konuşan Trump, gençliğinde, Elvis Presley'e benzetildiğini söyledi.

Trump: Beni Elvis'e benzetirler

Trump konuşmasında "Sarışın olmama rağmen gençliğimde beni Elvis'e benzetirlerdi. İnanabiliyor musunuz? Bunu her zaman bir iltifat olarak kabul ettim. Elvis'i seviyoruz değil mi?" dedi ve konuşmasına şöyle devam etti:

"50'lerde müziği ve 60'larda sinemayı tekrar tanımladıktan sonra herkes Elvis'e Kral diye seslendi."

TRUMP'LA DALGA GEÇTİLER

Sosyal medyada çok sayıda kişi ABD Başkanının bu sözleriyle dalga geçti ve Elvis Presley ile arasında herhangi bir benzerlik görmediklerini söyledi.

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