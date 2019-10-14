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Trump: Bırakın Suriye ve Esed, kürtleri korusun

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden Suriye ile yeni açıklamalar yaptı.

AA | 14.10.2019 - 23:41..
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Trump, yaptığı açıklamada, Fox News muhabiri Katie Pavlich, "Şimdi Almanya Başbakanı Angela Merkel ortaya çıkıp, Türkiye'ye (operasyondan) vazgeçmesini söylüyor. Avrupalıların çok fazla sorumluluğu yok mu?" paylaşımına yer vererek, Avrupa ülkelerinin DEAŞ konusunda bir anlaşma yapmadığını anımsattı.

Söz konusu paylaşım için Pavlich'e teşekkür eden Trump, "Tutukladığımız ve Avrupa ülkelerinden gelen DEAŞ mensuplarının, geldikleri yere geri dönmesini önerdim ama bu önerim birçok kez reddedildi. Belki de onlar (Avrupa) her zamanki gibi ABD'nin büyük maliyetlerin altına gireceğini düşündü." ifadesini kullandı.

"BIRAKIN SURİYE VE ESED KORUSUN"

Trump, DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıklarını anımsatarak, şunları kaydetti: "Askerlerimizin büyük kısmını Suriye'nin dışına çıkardım. Bırakın Suriye ve Esed, Kürtleri korusun ve toprakları için Türkiye ile savaşsın. Generallerime neden düşmanımızın toprağını korumak için, Suriye ve Esed için savaştığımızı sordum. Suriye'de Kürtler'in korunmasına yardım etmek isteyen herkes benim için iyidir, bu Rusya, Çin ya da Napoleon Bonaparte olabilir. Umuyorum iyi iş çıkarırlar. Biz 7 bin mil uzaktayız."

"ABD'NİN SINIRINA ODAKLANAMYI TERCİH EDERİM"

Bazı kişilerin ABD'den, bu ülkenin düşmanı olan Esed yönetimindeki, 7 bin mil ötedeki Suriye sınırını korumasını istediğini belirten Trump, "Aynı zamanda, Suriye ya da onlara yardım etmek isteyen kim varsa, doğal olarak Kürtler'i korumak istiyor. Ben daha çok ABD'nin sınırı ve bir parçası olan güney sınırına odaklanmayı tercih ederim. Bu arada, (yasadışı göçmen sayıları) sayılar düşüyor ve duvar örülüyor!" mesajını paylaştı.

Trump: Bırakın Suriye ve Esed, kürtleri korusun

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