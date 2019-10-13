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Trump'tan Barış Pınarı Harekatı için yeni saçma açıklama

ABD Başkanı Trump, "Birçok insan, Kürtlerle Irak’a karşı savaşmamızı istedi. Hayır dedim, Kürtler savaşı iki kez bıraktılar. Şimdi aynı şey Türkiye ile oluyor." dedi.

Haber Merkezi | 13.10.2019 - 17:06..
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Trump'tan Barış Pınarı Harekatı için yeni saçma açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye elini hızlı tutsun operasyonu çabuk bitirsin, yoksa ekonomik yaptırımları uygularım diyerek tehditler savurmuştu.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TEHDİDİ

Türkiye'yi ekonomik yönden tehdit eden Trump, "Her iki tarafla da konuşuyoruz. Türkiye, bir NATO üyesi. Bazıları ise bize 'dışarıda kalın, bizim finansal yardımımızla bile olsa Kürtlerin kendi savaşını vermelerine müsaade edin diyorlar. Türkiye'ye oyunu kurallarına göre oynamazlarsa, onları ekonomik olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağımı söyledim." demişti.

Trump'tan, harekata ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"ÇATIŞMAYA KATILMAMAK ÇOK AKILLICA"

Donald Trump, "Türkiye sınırındaki yoğun çatışmaya katılmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu Savaşları'na sürükleyenler hala savaşa katılmamızı istiyor. Ne kadar kötü bir karar verdiklerinden haberleri yok. Şimdi de savaş ilanı istesenize" dedi.

"SAVAŞMAMIZI İSTEDİLER, HAYIR DEDİM"

Tweetlerine devam eden Trump "Hatırlıyor musunuz, bundan iki yıl önce Suriye'nin farklı bir bölgesinde Irak, Kürtlerle savaşacaktı. Birçok insan, Kürtlerle Irak’a karşı savaşmamızı istedi. Hayır dedim, Kürtler savaşı iki kez bıraktılar. Şimdi aynı şey Türkiye ile oluyor. Kürtler ve Türkiye yıllardır savaşıyor. Türkiye, PKK'yı teröristlerin en kötüsü olarak görüyor. Diğerleri gelip taraflardan biri için savaşmak isteyebilir.

Trump'tan Barış Pınarı Harekatı için yeni saçma açıklama

"BIRAKIN SAVAŞSINLAR, SONSUZ SAVAŞLAR"

Bırakın savaşsınlar! Biz durumu yakından takip ediyoruz. Sonsuz savaşlar" diye konuştu.

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