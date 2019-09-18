taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6715
Euro
6.2745
Altın
1505.35
Borsa
101900.15
Gram Altın
274.12
Bitcoin
57760.74

Trump, Bolton'ın yerine gelecek ismi açıkladı

Trump, John Bolton'dan boşalan Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine, ABD Dışişleri Bakanlığı Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert C. O'Brien'i atadığını aç.ıkladı

AA | 18.09.2019 - 16:42..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığında, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten Robert C. O’Brien'ı getireceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

"MUHTEŞEM BİR İŞ ÇIKARACAK"

Başkan Trump, O'Brien ile uzun süredir yoğun şekilde çalıştığını belirterek, "(O'Brien) O muhteşem bir iş çıkaracak." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süredir özellikle İran ve Venezuela konusunda Trump ile anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, geçen hafta görevden alınmıştı.

Trump, Bolton'ın yerine gelecek ismi açıkladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

109
Netanyahu'nun oğlunun İsrail paylaşımı İstanbul'dan çıktı

Netanyahu'nun oğlunun İsrail paylaşımı İstanbul'dan çıktı

65
Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi hakkında genelge

Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi hakkında genelge

187
Adnan Oktar: Oynamaktan çok rahatsızım

Adnan Oktar: Oynamaktan çok rahatsızım

166
Adana'da narenciye bahçesinde içki imalathanesi

Adana'da narenciye bahçesinde içki imalathanesi

112
Tırtıllar ormandaki ağaçların yapraklarını yedi bitirdi

Tırtıllar ormandaki ağaçların yapraklarını yedi bitirdi

83
Gamze Erçel'den göbek şov

Gamze Erçel'den göbek şov

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir