Trump, Bolton'ın yerine gelecek ismi açıkladı

Kendi kendini çözebilen rubik küp

1 Şanlıurfa'da 1 PKK'lı terörist yakalandı Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'lı 1 terörist, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

2 Yaşaması zor görünen ikizler hayata tutundu İngiltere'de, annelerinin karnındayken çok ağır bir ameliyat geçiren ikiz kardeşlere doktor yaşama şansı vermedi, ancak onlar direndi. O ikizler, şimdilerde sosyal medya fenomeni...

3 Rumlar müzakerede Doğu Akdeniz'i bahane ediyor Türk tarafının Kapalı Maraş'ın adımından rahatsızlığını dile getiren Rum lider, müzakereler için şart koştu.

4 Kendi kendini çözebilen rubik küp geliştirildi Hiçbir temas olmadan, yalnızca hareket ederek kendi kendini çözebilen yeni bir rübik küp yapıldı.

5 Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı Tarımsal sulamada kullanılan kanaldaki su miktarı azalınca yüzlerce balık, ölümle karşı karşıya geldi.

6 Adil Rami: Türkçe öğrenemiyorum Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, Türkçenin İtalyanca ve Fransızcaya göre daha zor bir dil olduğunu söyledi.