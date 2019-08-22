Trump, çocuğunu ABD'de doğurmak isteyen Türkleri üzecek

Türkiye'de son yıllarda Beyaz Türklerin tercih ettiği bir yöntem.

Doğumdan 3-4 ay önce ABD'ye gidip, çocuğunu orada doğurmak ve çocuğunu Amerika vatandaşı yapmak; Amerika'ya gidip birkaç ay yaşama imkanı olan aileler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Ancak ABD Başkanı Donal Trump, Türkiye'deki bu aileleri biraz üzeceğe benziyor.

"DÜNYADA BUNU YAPAN TEK ÜLKE BİZİZ"

Trump, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada; "İnsanlar buraya gelip çocuk doğuruyor ve bebek tüm haklarıyla ABD vatandaşı oluyor. Dünyada böyle bir şeyin mümkün olduğu tek ülke biziz. Bu çok saçma ve bunu kaldıracağım" diye konuştu.

ABD Başkanı, bu duruma bir kararnameyle son vermek istediğini de belirtti.

ANAYASADA YAZIYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan çocuklara Amerika vatandaşlığı veren ABD Anayasası'nın ilgili 14. maddesi: "Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş veya Amerika Birleşik Devletleri uyruğuna geçmiş ve Amerika Birleşik Devletleri hukukuna tabi olan herkes, Birleşik Devletler'in ve ikamet etmekte oldukları eyaletin vatandaşıdır." ifadeleri yer alıyor.