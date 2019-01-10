Trump Davos'a gitmeyeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, geçici bütçe krizinden dolayı federal hükümetin kapanmasını gerekçe göstererek Davos zirvesine katılmayacağını açıkladı.
"SAYGIYLA İPTAL EDİYORUM"
Trump, Twitter hesabından açıklama yaparak, "Demokratların Sınır Güvenliği ve ulusumuzun güvenliğinin önemine dair uzlaşmazlıklarından dolayı Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre Davos'a yapacağım seyahati saygıyla iptal ediyorum. Dünya Ekonomi Forumuna en içten dilek ve özürlerimle" paylaşımında bulundu.
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