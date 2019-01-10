Trump Davos'a gitmeyeceğini açıkladı

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Binali Yıldırım: Herkes istifa etsin, biz de edelim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, istifa tartışmalarıyla ilgili "Herkes istifa etsin, biz de edelim." açıklamasını yaptı.