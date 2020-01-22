Trump, Davos'ta AB'yi gümrük vergisiyle tehdit etti

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, burada CNBC'ye bir mülakat verdi.

Trump mülakatında, Avrupa Birliği (AB) ile ticari ilişkilere değindi.

ABD Başkanı, AB ile ticari konularda uzlaşı sağlanamaması durumunda ithal otomobillere ilave vergi uygulamakla tehdit etti.

"ONA SONUÇ ALAMAZSAK HAREKETE GEÇECEĞİMİ SÖYLEDİM"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ticaret anlaşması hakkında dün Davos'ta bir görüşme yaptığını anımsatan Trump, "Mükemmel bir görüşme gerçekleştirdik. Ama ona, eğer bir sonuç alamazsak harekete geçmem gerekeceğini, bu hareketin ülkemize gelen araba ve diğer çeşitli ürünlere yönelik çok yüksek gümrük vergileri uygulamak olacağını söyledim." ifadelerini kullandı.

GERİLİM 2018'DE BAŞLAMIŞTI

AB ile ABD arasında ticari gerilimleri, ABD Başkanı Trump'ın, 2018 yılında ulusal güvenlik gerekçesiyle devreye aldığı ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararı yükseltmişti.

Yoğun müzakerelere rağmen AB tarafı, ABD'yi söz konusu gümrük vergisini uygulama kararından vazgeçirememişti.

ABD'ye karşı ticari misilleme yapan AB, yüzlerce farklı ABD ürününe yüzde 25 gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.