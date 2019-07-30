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Trump: Dünyadaki en az ırkçı insanım

Hakkındaki ırkçılık suçlamaları ile anılan ABD Başkanı Donald Trump, dünyadaki en az ırkçı kişi olduğunu savundu.

AA | 30.07.2019 - 23:38..
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Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada gazetecilerle ayaküstü konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Dünyanın herhangi bir yerindeki en az ırkçı kişi benim" dedi.

Afro Amerikalı vekil Elijah Cummings'i tümden başarısızlıkla suçlayıp onun temsil ettiği, siyah nüfuslu Baltimore şehrinden 'sıçanların istilasına uğramış keşmekeş' diye söz ederek ırkçılık suçlamalarının odağına oturmuş olan Trump, bu kez kendisine tepki gösteren din adamı ve sivil haklar savunucusu Al Sharpton'ı hedef aldı.

Trump: Dünyadaki en az ırkçı insanım

SİVİL HAKLAR SAVUNUCUSUNA "BAŞ BELASI" DEDİ

Baltimore'a giderken fotoğrafını paylaşan Al Sharpton'ı "sahtekar, baş belası, her yol mübahçı, beyazlardan ve polislerden nefret eder" diye nitelemiş olan ABD Başkanı, bu kez de "Asıl Al Sharpton ırkçıdır" dedi.

Trump: Dünyadaki en az ırkçı insanım

GÖÇMEN KADIN VEKİLLERE "GELDİĞİNİZ YERE GERİ DÖNÜN" DEMİŞTİ

Öncesinde Demokrat Partililerin ırkçılık suçlamalarıyla karşılaşınca asıl Cummings'in 'ırkçı' olduğunu iddia etmiş bulunan Trump, Demokrat Parti'nin ilerlemeci kanadından göçmen kökenli dört kadın vekil Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley ve Rashida Tlaib'e de 'geldikleri yere geri dönmelerini' söylemişti.

Bu sözler, ABD çapında siyasilerden sokaktaki yurttaşa dek "Geldiğiniz yere geri dönün, bilet parasını veririm" söylemine dayanan bir nefret kampanyasını tetikledi.

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