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Trump: Düzmece bir mahkeme

ABD Başkanı Trump, azil soruşturmasındaki halka açık oturumlara ilişkin, "Şu anda minik fırıldak Adam Schiff tarafından yürütülen düzmece bir mahkeme var." dedi.

AA | 20.11.2019 - 00:08..
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Trump: Düzmece bir mahkeme

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"MİNİK FIRILDAK SCHİFF'İN DÜZMECE MAHKEMESİ"

Azil soruşturmasına ilişkin Trump, "Şu anda minik fırıldak Adam Schiff tarafından yürütülen bir düzmece mahkeme var. Bizim ortada avukatımız, şahidimiz yok. Yine de bu soruşturmayı izledim. Cumhuriyetçiler bu soruşturmayı öldürüyor. İyi iş çıkarıyorlar çünkü bu soruşturma bir sahtekarlık." diye konuştu.

Trump: Düzmece bir mahkeme

Demokratların azil soruşturmasını kendi siyasi çıkarları için kullandığını belirten Trump, "Demokratlar bana ve Cumhuriyetçi Parti'ye zarar vermeye çalışıyorlar. Ama şu anda tam tersi etki yapıyor, anketlere bakarsanız hiç almadığımız kadar çok destek aldığımızı görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Trump: Düzmece bir mahkeme

"BU ÜLKEDE BASIN ÖZGÜR DEĞİL, HASTA VE YOLSUZ BİR BASINIMIZ VAR"

Öte yandan Trump, ABD basınında kendisinin sağlığıyla ilgili çıkan iddialar hakkında ise "Bu rutin bir kontroldü. Yaralı bir askerin ailesini de ziyaret ettim. İşim bitince de eve döndüm." değerlendirmesinde bulundu.

Trump: Düzmece bir mahkeme

Basına yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, "Bu insanlar hasta. Bu ülkede basın gerçekten çok tehlikeli. Bu ülkede basın özgürlüğü yok. Tam tersi var. Yolsuz bir basınımız var. Umarım davranışlarını düzeltirler, çünkü gittikleri yol çok tehlikeli." dedi.

Trump: Düzmece bir mahkeme

"ÇİN'LE ANLAŞAMAZSAK, VERGİLERİ ARTIRIRIM"

Trump, Çin ile süren ticaret anlaşması görüşmelerine de değinerek, "Çin, benim istediğim gibi bir anlaşma yapmak zorunda kalacak. Çin ile anlaşamazsak, gümrük vergilerini daha da çok artırırım." diye konuştu.

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