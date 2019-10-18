Türkiye'ye gelen ABD heyetiyle yapılan görüşmeler sonrası, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasına yönelik anlaşmaya varıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, yapılan anlaşmanın ardından, Türkiye'ye karşı hazırlanan yaptırımlara yönelik soruya şu cümlelerle yanıt verdi:

Trump: Erdoğan zeki bir lider, Türkiye'ye yaptırım yok

"TÜRKİYE'YE YAPTIRIM YOK"

"Türkiye'ye yaptırımlara gerek olmayacak, çünkü Türkiye yapacağını yaptı. Kongre'nin yaptırımlarına da gerek duymadım, çünkü gerekirse daha ağır yaptırımlar uygulama hakkım var. Buna hazırdım. Sadece dostum Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Aramızda bir sorun olmamasından memnunum, çünkü o büyük bir lider."





"ERDOĞAN, ZEKİ VE GÜÇLÜ BİR LİDER"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan çok zeki, zorlu ve güçlü bir lider. Kendisi bu anlaşmanın uygulanmasını istiyor. Kendi halkının güvenliğini istiyor. Bu bölgeden Türkiye'ye yönelik birçok kötü şey yapıldı, Türkiye'de birçok insan öldürüldü. Bu hiç adil değil, kimse bundan bahsetmiyor. O yüzden bu anlaşma, Kürtler için de Türkiye için de herkes için de iyi bir şey."

"KISA SÜREDE ANLAŞTIK"

ABD Başkanı Trump, bu tür bir anlaşmaya varılmasının daha uzun zaman alabileceğini düşündüğünü, ancak bu kadar kısa sürede bu anlaşmaya varılmasının çok önemli ve değerli bir şey olduğunu vurguladı.