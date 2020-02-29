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Trump: Erdoğan'la Patriot'ları görüşüyoruz

Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dair bilgiler verdi.

AA | 29.02.2020 - 23:21..
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Beyaz Saray'da koronavirüse ilişkin düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump gündeme dair soruları yanıtladı.

Trump'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüp görüşmediklerine ilişkin bir soru soruldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye bağlamında birçok konuyu görüştüklerini ve Patriot konusunun da buna dahil olduğunu belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile (Suriye bağlamında) birçok görüşme yapıyoruz ve tam olarak sizin atıf yaptığınız konuyu da konuşuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Trump: Erdoğan'la Patriot'ları görüşüyoruz

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