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Trump eşinin doğum gününü Twitter'dan kutladı

ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump'ın doğum gününü için Twitter'dan paylaşım yaptı.

İHA |
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Trump eşinin doğum gününü Twitter'dan kutladı

Sosyal medyayı etkin kullanması ile bilinen ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinde eşi Melania Trump'ın doğum gününü kutladı.

Slovenya doğumlu First Lady Trump, bugün 50. doğum gününü kutluyor.

"FİRST LADY'MİZ MELANİA'NIN.."

Trump, geçen yılların aksine bu yıl fotoğraf kullanmadan sosyal medya hesabından ”First Lady'miz Melania'nın doğum günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, 2005 yılında Slovenya doğumlu model Melania Knauss ile evlenirken, çiftin 14 yaşında Barron adında bir oğulları var.

 

Trump eşinin doğum gününü Twitter'dan kutladı

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